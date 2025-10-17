Роналду заработал за год 280 миллионов долларов, опередив Месси и Бензема

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира, и первое место в нем уверенно занял Криштиану Роналду

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии за год получил общий доход в размере 280 миллионов долларов, что эквивалентно примерно 22 миллиардам рублей.

При составлении рейтинга учитывались не только заработная плата спортсмена, но и все доходы от его деятельности вне футбольного поля. Согласно данным издания, львиная доля заработка — 230 миллионов долларов — приходится непосредственно на контрактные обязательства клуба.

Вторую строчку рейтинга занял аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси с суммарным доходом около 130 миллионов долларов. Замыкает тройку лидеров французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема, чьи заработки за год составили 104 миллиона долларов.

Столь значительный отрыв Роналду от ближайших преследователей эксперты связывают с его беспрецедентным контрактом в Саудовской Аравии и многочисленными коммерческими проектами, которые продолжают приносить футболисту колоссальные доходы даже на закате его карьеры.