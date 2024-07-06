Роналду впервые в карьере не забил гол на крупном турнире

5 июля португальцы проиграли французам в матче четвертьфинала Евро-2024. Матч состоялся в Гамбурге. Основное время закончилось вничью (0:0), в дополнительное время игроки тоже ничего не забили. В серии пенальти французы смогли переиграть португальского вратаря и завершили встречу со счетом 5:3.

Знаменитый португалец реализовал свои попытки в сериях пенальти, которые были у команды с Францией и Словенией в 1/8 финала турнира. При этом Роналду за три матча группового этапа и два в плей-офф не смог забить соперникам в игровое время.

Франция встретиться в полуфинале с Испанией. Участники второго полуфинала определятся в субботу в матчах Англия — Швейцария, Нидерланды — Турция.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы пока является сборная Италии, но команда уже вылетела из турнира, проиграв в 1/8.