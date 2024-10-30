Реутов занял первое место в рейтинге проекта «Суперлига Подмосковья»

Фото - © Администрация Реутов г. о.

сегодня в 20:13

Городской округ Реутов возглавил рейтинг проекта «Суперлига Подмосковья» по числу участников. 799 горожан присоединились к программе и зарабатывают очки в личных и командных зачетах, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках «Суперлиги Подмосковья» в летнем сезоне состоялось более 20 мероприятий — забегов, велозаездов, заплывов на открытой воде. Участники спортивного проекта в ходе тренировок совместно преодолели более 15432000 км.

Цель программы — пропаганда здорового образа жизни, направленная на улучшение общественного психологического климата и увеличение продолжительности жизни за счет популяризации активностей, связанных с ЗОЖ, среди жителей Московской области.

Задания программы различаются по уровням сложности, типам (теоретические, тренировочные, задания с геометкой и т. д.), по условиям выполнения, способу организации и ценности.

В рамках проекта «Суперлига Подмосковья» проходят забеги по историческим местам Подмосковья, велозаезды Gran Fondo, заплывы SwimCup.

Создателям «Суперлиги» удалось объединить тысячи жителей региона под эгидой здорового образа жизни. Присоединиться к проекту можно на сайте: https://runningmr.ru/

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.