Ректор МГТУ им Баумана оскорбил ЦСКА и обрушил на себя гнев фанатов

Ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин оказался в центре скандала, вызванного негативной реакцией фанатов ЦСКА, после того как в своем Telegram-канале допустил оскорбительные высказывания в адрес команды и ее болельщиков, сообщает «Подъем» .

Поводом для критики принципиальных соперников послужила победа армейцев над его любимым «Спартаком» со счетом 3:2, которая состоялась 5 октября. Сначала глава Бауманки довольно сдержанно выразил разочарование, отметив, что результат оказался далек от ожидаемого. Но затем он пришел в комментарии к собственной публикации, где уже перестал придерживаться дипломатичного тона.

«Сегодня одна эмоция — ЦКГ. На будущее — ОУКБ. И пусть меня (кто-то) ненавидит))))», — написал Гордин.

Расшифровка этих аббревиатур на языке футбольных фанатов звучит следующим образом: ЦКГ — центральный клуб г******, или ЦСКА — команда г******, а ОУКБ — о***** у красно-белых (цвета, ассоциирующиеся со «Спартаком» и его болельщиками — ред.).

Вскоре после этого инцидента ректор МГТУ им. Баумана в полной мере прочувствовал отношение к себе со стороны фанатов ЦСКА. Впоследствии он удалил неоднозначный комментарий и заблокировал функцию комментирования в своем канале.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.