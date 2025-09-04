Рекордсмен мира по становой тяге проведет мастер-класс в Балашихе 6 сентября

Жители Балашихи смогут посетить мастер-класс Олега Лившица — 17-кратного рекордсмена мира и мастера спорта международного класса. Спортивное событие пройдет в Ольгинском лесопарке 6 сентября, сообщает пресс-служба администрации округа.

Олег Лившиц — 17-кратный рекордсмен мира по становой тяге без экипировки и мастер спорта международного класса. Победитель и призер чемпионатов России, Европы и мира по пауэрлифтингу и жиму лежа, абсолютный чемпион Европы 2020 года.

На мастер-классе спортсмен расскажет про тренировки, секреты силы и выносливости и продемонстрирует свое мастерство в живую.

Мероприятие пройдет 6 сентября, начало — в 14:00.

Возрастное ограничение — 12+.

В честь 195-летия Балашихи для жителей и гостей города подготовили насыщенную культурную и спортивную программу, которая пройдет сразу на нескольких площадках: в Пестовском парке и в парке «Пехорка», а также в Ольгинском и Вишняковском лесопарках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.