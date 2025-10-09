Реконструкция стадиона «Олимп» в городском округе Фрязино близка к завершению

В городском округе Фрязино подходят к завершению масштабные работы по реконструкции стадиона Спортивной школы «Олимп». Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Обновленный спортивный объект успешно прошел первую практическую проверку: накануне на его территории состоялся пробный детский турнир по футболу. Мероприятие подтвердило техническую готовность стадиона к официальному открытию и ознаменовало новую веху в развитии спортивной инфраструктуры городского округа.

Проведенная реконструкция позволила осуществить комплексную модернизацию стадиона. В настоящее время объект оснащен современными трибунами для зрителей, благоустроенными раздевалками, а также специализированными площадками для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Созданы все необходимые условия для занятий различными видами спорта.

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев выразил благодарность Губернатору Московской области Андрею Воробьеву и Министру физической культуры и спорта Московской области Дмитрию Абаренову за поддержку в реализации данного проекта. «Уверен, что спортсмены и все любители спорта и активного образа жизни высоко оценят качественные преобразования, проведенные на стадионе „Олимп“», — отметил Дмитрий Воробьев.

Официальное открытие обновленного стадиона запланировано в ближайшее время.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.