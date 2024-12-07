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Реконструкция Ледового дворца в округе Подмосковья идет по графику

В Серпухове ведутся работы по реконструкции ледовой арены в поселке Пограничный. Проект реконструкции включает модернизацию и капитальный ремонт ледового поля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Планируется размещение современной холодильной установки для наморозки льда, более автоматизированной и энергоэффективной, чем прежняя. Это позволит улучшить качество льда, сократить затраты на электроэнергию и на обслуживание.

Уже выполнен демонтаж основания ледового поля, сейчас идет устройство подпорной стенки. Все работы идут по графику.

Кроме того, запланировано обустроить парковку, чтобы спортсменам было удобно приезжать на тренировки и соревнования. Благоустройством прилегающей территории займутся весной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.