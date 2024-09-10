сегодня в 13:47

Регата для людей с ОВЗ прошла в Подмосковье

В Солнечногорске на озере Сенеж прошла реабилитационная парусная регата «Кубок МИРа», которая является частью проекта «Школа реабилитации. Возвращение». Мероприятие реализуется АНО «Межотраслевой институт реабилитации человека — реабилитационное сообщество» при поддержке фонда президентских грантов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ее участниками стали как опытные яхтсмены, так и новички, вышедшие под парусом впервые, из Москвы, Ярославля, Ростова и Тверской области. Поддержку в организации оказал Яхт-клуб «Сенеж», а сотрудники ГИМС следили за безопасностью на воде.

«Реабилитационная регата — это уникальное событие для нашего округа. Уверена, что каждый участник получит максимум пользы от этого события и будет мотивирован продолжать свой путь к здоровью и благополучию», — прокомментировала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

После церемонии награждения солнечногорские спортсмены обсудили с представителями автономной некоммерческой организации планы по сотрудничеству и расширению взаимодействия.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.