Раменский округ проведет фестиваль «Вызов Атлантов» 28–29 марта

Спортивный фестиваль «Вызов Атлантов» пройдет 28 и 29 марта в Раменском парке на площади Лира и волейбольной площадке. Для гостей подготовили зарядку с чемпионом, соревнования, мастер-классы и развлекательные программы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль стартует 28 марта в 12:30 с общей физической подготовки «Зарядка от чемпиона». Затем пройдут веселые старты «Выше, сильнее, быстрее!», анимационная программа «Веселые скоморохи» и тематический мастер-класс.

С 13:30 до 15:30 на волейбольной площадке состоятся соревнования по волейболу. В течение дня будут работать спортивная фотозона, чайная станция «Пряники и сушки» и выставка «Наша гордость — наши спортсмены!».

29 марта программа начнется в 14:45 с веселых стартов и детской анимации. В 16:00 запланирован мастер-класс «Мастерим своими руками». Завершат день ретротанцы с 17:00 до 18:00 и молодежная дискотека с 18:00 до 19:00. Возрастное ограничение — 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.