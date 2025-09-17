Путин наградил двух российских теннисисток
Фото - © РИА Новости, Вячеслав Прокофьев
Две российские теннисистки — Мирра Андреева и Диана Шнайдер — были награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин.
Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов. Их текста следует, что спортсменки были удостоены награды за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.
Также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени был отмечен Сергей Кононыхин — вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России.
Указ был подписан Путиным 17 сентября.
18-летняя Андреева и 21-летняя Шнайдер весной этого года стали победительницами турнира WTA-1000 в Майами в парном разряде среди женщин.