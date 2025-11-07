«Просто невероятно»: игрок СКА Мерфи оценил достижения Овечкина

«Это потрясающе для хоккея. То, что кто-то забил 900 голов в современную эпоху, просто невероятно! Несколько лет назад в это нельзя было поверить, а сейчас это случилось. Восхитительно», — сказал Мерфи журналистам.

Накануне в домашнем матче регулярного чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Сент-Луис Блюз» со счетом 6:1, и Овечкин внес свой вклад, забив вторую шайбу в ворота соперника. Этот гол позволил Овечкину стать уникальным игроком в истории НХЛ, первым, кто достиг рубежа в 900 заброшенных шайб.

В преддверии домашнего матча регулярного сезона НХЛ против «Виннипег Джетс» 26 ноября «Вашингтон» организует торжественное мероприятие. Оно будет посвящено не только новому бомбардирскому достижению Овечкина, но и его вступлению в элитный клуб игроков, отыгравших 1500 матчей за одну команду — он стал восьмым в истории НХЛ.

