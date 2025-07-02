Проект из Подмосковья завоевал гран-при юбилейного сезона конкурса «Ты в игре»

Проект из Подмосковья «Кила — национальный спорт России» стал обладателем главного приза пятого сезона Всероссийского конкурса инициатив в сфере любительского спорта «Ты в игре», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Подмосковный проект стал лучшим из 5 582 претендентов на гран-при. Кроме того, инициатива из Московской области заняла первое место в номинации «Масштаб».

​«Возрождение и развитие килы началось в 2014 году, когда я разработал концепцию преобразования старинной игры в современный вид спорта и создал свод правил. Для организации первого крупного межрегионального турнира по киле я продал свой автомобиль. За 10 лет развития в килу стали играть от Архангельска до Владивостока», — рассказал автор проекта Дмитрий Черняк.

По подсчетам команды проекта-победителя, килой регулярно занимаются от 1500 до 2000 человек в России. По данному виду спорта проводятся регулярные тренировки, товарищеские игры и спортивные соревнования. Благодаря этому проекту участники сообщества из разных регионов не только имеют возможность общаться между собой, но и создают новые социальные проекты.

​Торжественная церемония объявления победителей и призёров конкурса состоялась 1 июля в Москве. Напомним, что победителю гран-при вручается сертификат на 1 миллион рублей, а приз лучшей инициативе в каждой из восьми номинаций составляет 300 тысяч рублей.

​Проект «Кила — национальный спорт России» родился из мечты возродить старинную русскую командную игру с мячом и преобразовать ее в современный массовый вид спорта. Первое письменное упоминание одной из ранних форм килы появляется в 1790 году. Слово «кила» в некоторых регионах России обозначало «мяч». Цель игры — «взять город» соперника, что означает зайти с мячом в руках в специальную зону игрового пространства, перемещая мяч всеми доступными способами: ногами и руками.

Московская область вошла в число лидеров по количеству участников пятого сезона всероссийского конкурса «Ты в игре». Так, еще один проект из Подмосковья — «Развитие футбола для слепых» — попал в пятерку лучших в номинации «Безграничные возможности».

​Инициатива «Развитие футбола для слепых» создана с целью сделать данный вид спорта более доступным и многоформатным. Авторы проекта предлагают выйти за привычные рамки и создать новый формат — футбол для слепых 3×3, что даст толчок к развитию данной дисциплины в России. По их мнению, при всей востребованности и перспективности футбола остается проблема с его доступностью для слепых и слабовидящих: недостаток оборудованных площадок и спортивного инвентаря, сложности с комплектацией полноценной футбольной команды и организацией выездов, а также нехватка финансирования.

Подробнее ознакомиться с победителями и призерами конкурса можно на официальном сайте.

​В экспертный совет «Ты в игре» в пятом сезоне вошли: олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, заместитель председателя правительства, министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин, президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов, чемпион мира и Европы по фигурному катанию Илья Авербух, заслуженный журналист России Дмитрий Губерниев и другие авторитетные представители спортивной сферы.

​Всероссийский конкурс инициатив в сфере любительского спорта «Ты в игре» проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке министерства спорта России и в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.