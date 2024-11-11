Представители Подмосковья завоевали золото на соревнованиях по греко-римской борьбе

Восемь спортсменов из Подмосковья в составе сборной центрального федерального округа удостоились золотых медалей традиционных международных соревнований по греко-римской борьбе «Сила традиций», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В уникальном борцовском турнире в формате «команда против команды» приняли участие 12 сборных: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, а также восемь команд федеральных округов Российской Федерации.

​Изначально все команды были распределены на три группы. Казахстан вышел победителем из группы с ЦФО, ЮФО и СЗФО, сборная СКФО была лучшей в группе с Арменией, УрФО и ПФО, а сборная СФО заняла первое место в группе с Киргизией, Белоруссией и ДФО. Команды, занявшие последние места в группах — Северо-Запад, Приволжье и Дальний Восток — выбыли из борьбы, проведя три матчевые встречи.

​Девять оставшихся команд были вновь распределены на три группы, в каждой группе было по три лучших команды, выявленных по итогам первого группового этапа. Каждая команда провела по две матчевые встречи, после которых лидеры по общему количеству побед — сборные Центрального и Южного федеральных округов — вышли в финал соревнований. Команда Казахстана выбыла из борьбы за золотые награды, но обеспечила себе третье место, так как в своей группе выиграла у Армении и уступила Белоруссии, которая в свою очередь взяла верх над сборной Армении.

​В заключительном противостоянии турнира со счетом 9:2 команда ЦФО не оставила шансов соперникам из ЮФО. Отметим, что эти же команды встречались в первом групповом этапе, и тогда победу праздновали также борцы из Центрального федерального округа — 7:4.

​В составе сборной ЦФО выступали 11 борцов. Восемь из них представляют Московскую область: Максим Головенчиц, Матвей Головенчиц, Самир Арипов, Арунат Байрамов, Гиорги Носелидзе, Каймараз Арбаханов, Вадим Драгушан и Артур Габеев.

​Пятый международный турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций» проходил с 8 по 9 ноября в городе Омск. Данные соревнования являются преемником турнира «Приз Карелина», который проводился с 1993 года.

​Мероприятие проводилось в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

​Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.