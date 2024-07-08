Представители Подмосковья взяли 3 медали на соревнованиях по дзюдо

Спортсмены из Московской области завоевали три медали на соревнованиях по дзюдо. С турнира представители региона везут золотую, серебряную и бронзовую награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Обладательницей золотой медали международных соревнований стала Дарья Захарова, которая оказалась сильнейшей в весовой категории 52 кг среди женщин. На втором месте представительница Монголии, а «бронзу» завоевали спортсменки из Узбекистана.

Среди мужчин в весовой категории свыше 100 кг серебряным призером стал Арсен Кадзаев. «Золото» в этой категории также у российского спортсмена, а бронзовые медали завоевали спортсмены из Кыргызстана и Узбекистана.

В весовой категории 90 кг обладателем бронзовой медали стал Ролан Кунжиев, представлявший Московскую область. Третье место он разделил со спортсменом из Ирана. На первой и второй ступенях пьедестала российский и казахский спортсмены соответственно.

Международные соревнования среди мужчин и женщин по дзюдо проходили с 6 по 7 июля 2024 года в г. Алма-Ата (Казахстан). Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.