Представитель Подмосковья установил рекорд в пожарно-спасательном спорте

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В Йошкар-Оле 31 июля стартовали первенство и чемпионат МЧС России по пожарно-спасательному спорту, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

В первом виде программы — штурмовой лестнице — в состязаниях юношей старшей возрастной группы в финальном забеге победу одержал представитель Московской области Федор Фроловский. Он победил с результатом 10,06 секунды — это новое высшее достижение России.

После первого дня соревнований команды юношей и девушек Московской области, а также взрослых занимают первые места.

Соревнования продлятся до 3 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.