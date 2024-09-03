После профилактики в домодедовском спорткомплексе «Атлант» начали тренировки

Начались тренировки юных пловцов в чистом бассейне спортивного комплекса «Атлант». С середины июля в нем проходили работы по профилактике. Воду из бассейна спускали, чашу мыли, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Мы проводим такие работы ежегодно. Длятся они более двух недель, так как резко спустить воду из нашего бассейна нельзя. Во-первых, переполнятся очистные, во-вторых здание построено в 1988 году и не рассчитано на такие нагрузки. Бассейн может „выпрыгнуть“, то есть разгерметизироваться. В чаше проводим санитарную обработку разрешенными средствами, несколько раз моем под высоким давлением воды и обрабатываем альгицидом. Потом постепенно заполняем чашу. В этом году поменяли все перегородки в душевых», — пояснил директор спортивного комплекса «Атлант» Анатолий Якуш.

В бассейне в спортивном комплексе «Атлант» четыре дорожки с объёмом воды 450 кубических метров. В чистой воде уже начали тренировки юные спортсмены.

«Планы у нас грандиозные. Учебный год мы закончили великолепно. Не буду рассказывать подробности предстоящего сезона, потому что так принято у тренеров, чтобы не сглазить. Сейчас занимается человек около 216 человек, но с началом учебного года будет гораздо больше», — сказал инструктор-методист по работе с детьми, тренер по плаванию Татьяна Якуш.

В прошлом учебном году Татьяна Якуш получила благодарность от министра спорта Подмосковья. В сентябре 12 пловцов «Атланта» поедут показывать мастерство на первенство Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.