Порнозвезда пообещала секс-марафон спортсмену из РФ в случае победы на ОИ-2026

Она пообещала устроить ему 16-часовой секс-марафон в случае, если он завоюет медаль в гонке на Олимпийских играх 2026 года, которая пройдет 21 февраля.

Девушка заявила, что очень переживает за Коростелева и ей жаль, что в прошлых гонках ему не удалось дотянуть до бронзовой медали. Своим предложением она решила замотивировать его.

При этом сам спортсмен иронично жаловался, что на Олимпиаде нет средств контрацепции. Запасы бесплатных презервативов закончились в Олимпийской деревне в Кортина-д’Ампеццо за три дня.

