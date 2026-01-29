Помешала украинке: судья на Australian Open лишила Соболенко балла из-за крика

Арину Соболенко лишили одного балла из-за крика в матче с украинкой

На Australian Open в полуфинальном матче между белорусской спортсменкой Ариной Соболенко и украинкой Элиной Свитолиной спортивный поединок неожиданно вышел за рамки обычной игры и превратился в соревнование по децибелам, сообщает «Абзац».