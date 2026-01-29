Помешала украинке: судья на Australian Open лишила Соболенко балла из-за крика
Арину Соболенко лишили одного балла из-за крика в матче с украинкой
На Australian Open в полуфинальном матче между белорусской спортсменкой Ариной Соболенко и украинкой Элиной Свитолиной спортивный поединок неожиданно вышел за рамки обычной игры и превратился в соревнование по децибелам, сообщает «Абзац».
Арбитр матча вынесла решение лишить первую ракетку мира одного балла из-за громкого крика, который, по мнению судьи, отвлек украинскую теннисистку.
Несмотря на штраф за подобное проявление эмоций, Соболенко уверенно выиграла оба сета, оставив Свитолиной мало шансов — 6:2, 6:3.
