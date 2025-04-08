Пользователи VK выложили более 100 тыс публикаций о рекорде Овечкина

Интерес к хоккеисту Овечкину во «ВКонтакте» подскочил после его рекорда

На фоне установления нового рекорда хоккеистом Александром Овечкиным наблюдается значительный скачок его популярности в социальных сетях: количество упоминаний о нем увеличилось на 67% в период с февраля по март, а в апреле — на целых 226%, если сравнивать с февральскими показателями, сообщает пресс-служба VK.

По информации системы анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics, с начала текущего года пользователи «ВКонтакте» опубликовали свыше 100 тыс. постов, посвященных Овечкину. Это один из самых ярких всплесков внимания к спортивной повестке за последние 2 года. Общее число просмотров этих записей превысило 232 млн, при этом существенная часть просмотров была зафиксирована 5 апреля, после того как хоккеист забил свою 894-ю шайбу. Общее количество реакций достигло 5,1 млн, включая более 475 тыс. комментариев.

Более 31 тыс. публикаций содержат слова поддержки и гордости за спортсмена. Пользователи называют Овечкина одним из лучших хоккеистов современности, отмечают его исключительное мастерство снайпера, считают его примером для подражания для юных хоккеистов и прочат ему место в Зале славы.

Наибольшая активность пользователей наблюдалась в Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске. Также множество публикаций делали пользователи из Свердловской области, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Самарской и Челябинской областей.

«ВКонтакте» представила специальные эмодзи-статусы, которые пользователи могут установить в своих профилях, чтобы выразить поддержку спортсмену. Более 100 тыс. пользователей уже воспользовались этой возможностью. Кроме того, в социальной сети появился виртуальный подарок в честь рекорда, который пользователи отправили друг другу более 250 тыс. раз.