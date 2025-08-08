Подмосковный спортсмен выиграл золото на чемпионате РФ по легкой атлетике

В стартовый день чемпионата России по легкой атлетике подмосковный спортсмен Владимир Никитин завоевал первое золото для команды региона, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Владимир Никитин стал лучшим в мужских соревнованиях в беге на дистанцию 5 000 м. Он финишировал с результатом 13 минут 36,63 секунды. На втором месте расположился атлет из Санкт-Петербурга, показавший время 13 минут 42,07 секунды. Замкнул тройку лидеров представитель Свердловской области с результатом 13 минут 43,30 секунды.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит с 7 по 10 августа 2025 года в Казани (Республика Татарстан) в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

На соревнованиях разыгрываются 44 комплекта наград: 42 в олимпийских дисциплинах и два в ходьбе на 10 000 м. Участниками чемпионата России стали порядка 700 спортсменов из 70 регионов страны.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.