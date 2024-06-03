Подмосковный хоккейный клуб пополнился самым возрастным игроком в истории ВХЛ

Самый возрастной игрок за всю историю Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) Олег Губин вошел в новый тренерский штаб команды «Химик» из городского округа Воскресенск. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Один из главных старожил лиги забросил свою заключительную шайбу в рекордном возрасте — 42 лет и 11 месяцев. После завершения карьеры игрока Олег Губин дебютирует в ВХЛ в качестве тренера. В ХК «Химик» он будет отвечать за нападение и развитие команды.

Воскресенскую ледовую дружину возглавил Егор Башкатов. В его команду наставников подмосковного клуба также вошли: тренер нападающих — Павел Воробьев, тренер защитников — Артем Караваев, тренер вратарей — Дмитрий Шамыгин, тренер по ОФП — Алексей Маслов и тренер, отвечающий за нападение и развитие — Олег Губин.

​Олег Губин — воспитанник воскресенской школы хоккея, мастер спорта России. Профессиональную карьеру начал в 1999 году в саратовском «Кристалле». Дважды становился обладателем серебряных наград Высшей лиги в командах «Химик» Воскресенск (2003 г.) и «Крылья Советов» Москва (2006 г.).

В элите отечественного хоккея выступал за клубы «Северсталь», «Сибирь» и «Спартак». В 2015 году вместе с новосибирской «Сибирью» стал обладателем бронзовых наград чемпионата КХЛ. За свою карьеру он провел 374 матча, забросил 69 шайб и отдал 123 результативные передачи.

Ранее бывший наставник подмосковного клуба Игорь Гришин сообщил о своём намерении в следующем сезоне возглавить другую команду. Воскресенский хоккейный клуб «Химик» под руководством Игоря Гришина в сезоне 2022/2023 стал обладателем Кубка Петрова.

В последнем розыгрыше главного трофея ВХЛ команда из Московской области уступила «Югре» на стадии четвертьфинала со счетом в серии 3:4 и выбыла из борьбы за призовые места. Напомним, что ХК «Химик» является фарм‑клубом московского «Спартака».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.