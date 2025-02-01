Подмосковный фигурист стал призером Всероссийского турнира «Северный вальс»

​Спортсмен из Подмосковья Тимофей Шелковников завоевал бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию на коньках «Северный вальс», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

По результатам двух прокатов Тимофей Шелковников набрал 222.54 баллов, показав лучший технический результат в произвольной программе среди всех участников.

Итоговое первое место удалось занять Артему Ковалеву из Москвы. Серебряная награда на счету еще одного столичного фигуриста Ивана Конихина.

Тимофей Шелковников представляет Училище олимпийского резерва № 1 Московской области, а также Академию фигурного катания «Ангелы Плющенко».

​Всероссийский турнир по фигурному катанию на коньках «Северный вальс» проходил с 27 по 29 января в городе Санкт-Петербург в соответствии в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.