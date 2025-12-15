Подмосковный боксер стал трехкратным чемпионом мира

Подмосковный спортсмен Муслим Гаджимагомедов стал первым в истории России трехкратным чемпионом мира по боксу. Еще один представитель Московской области Шарабутдин Атаев завоевал свой второй чемпионский титул, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В финальном бою в весовой категории 92 кг представитель Серпухова Муслим Гаджимагомедов одержал победу над чемпионом Азии, бронзовым призером летних Азиатских игр, участником летних Олимпийских игр в Париже Турабеком Хабибуллаевым (Узбекистан) и навсегда вписал свое имя в историю отечественного и мирового бокса, став единственным на сегодняшний день российским боксером с тремя титулами чемпиона мира.

Шарабутдину Атаеву из Серпухова не было равных в весовой категории 86 кг. Единогласным решением судей он одержал победу над серебряным призером чемпионата мира, чемпионом Белоруссии Алексеем Алферовым, подтвердив статус первого номера на мировой арене.

Чемпионат мира по боксу проходил со 2 по 13 декабря в Дубае (ОАЭ). В нем принимали участие боксеры из 108 стран. По итогам турнира сборная России завоевала семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую медаль и выиграла медальный зачет. По количеству золотых наград это рекорд отечественного бокса на одном чемпионате мира. Кроме того, ни одна национальная команда за 51 год существования чемпионатов мира не выигрывала столько золотых медалей в командном зачете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.