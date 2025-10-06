Подмосковные спортсмены завоевали 6 медалей на играх стран СНГ

Подмосковные бадминтонисты завоевали шесть медалей в рамках соревнований по бадминтону на Играх стран СНГ. В копилке представителей региона четыре «золота» и два «серебра», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

По итогам турнира национальна команда завоевала медали высшей пробы во всех категориях, став абсолютным лидером среди бадминтонистов.

В составе сборной России представители региона Захар Кель и Марина Тарасова стали победителями в мужском и женском одиночных разрядах соответственно.

Золотые медали в мужском парном разряде у представителей Подмосковья Захара Келя и Валентина Семенова. Кроме того, Валентин Семенов принес команде серебряную медаль в одиночном разряде.

Марина Тарасова стала обладателем серебряной медали в женском парном разряде.

По итогам состязаний сборная России по бадминтону выиграла командный турнир. Второе место заняла команда Узбекистана, а бронзовыми призерами стали бадминтонисты из Азербайджана и Белоруссии.

Соревнования по бадминтону в рамках III Игр стран СНГ в Габалe (Азербайджан) проходили с 30 сентября по 5 октября.

Подмосковье на Играх представляют 22 спортсмена в девяти соревновательных дисциплинах: греко-римская борьба, дзюдо, фехтование, волейбол, баскетбол, каратэ, тхэквондо, бокс и бадминтон. За период проведения Игр будет разыграно 246 комплектов медалей в 23 видах спорта. В этом году для участия в соревнованиях в Азербайджан приехали представители 13 стран мира, причем 5 из них не входят в состав СНГ: Турция, Куба, Кувейт, Пакистан, Оман, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан и Россия. Делегация сборной России одна из самых представительных. В ее состав вошли 263 спортсмена. Больше лишь у хозяев Игр — сборной Азербайджана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.