сегодня в 13:43

Подмосковные спортсменки взяли 3 медали на соревнованиях по фехтованию

Спортсменки из Московской области завоевали три медали первых юниорских состязаний сезона по фехтованию, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Представительницы региона, которые являются воспитанницами «Училища олимпийского резерва № 1 (Краснознаменск), по итогам стартовых соревнований среди рапиристок заняли весь пьедестал почета.

Победителем турнира стала Стефания Часовникова, серебряную медаль завоевала София Дзобаева. На третьей ступени пьедестала расположились представительница Подмосковья Ирина Зорина, а также спортсменка из РСО-Алания Элина Басиева.

Награждали победителей и призеров двукратная чемпионка мира, заслуженный тренер России Елена Жемаева и старший тренер мужской молодежной сборной России по рапире, двукратный чемпион мира, заслуженный тренер России Юрий Лыков.

Новый юниорский сезон у рапиристок стартовал со всероссийских соревнований в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Турнир прошел в подмосковном центре фехтования Ильгара Мамедова в Новогорске 21 сентября 2025 года. В нем приняли участие 118 спортсменок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.