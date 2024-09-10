Подмосковные спортсменки стали призерами чемпионата России по пляжному волейболу

Спортсменки ВК «Заречье-Одинцово» завоевали бронзовые медали финального этапа чемпионата России по пляжному волейболу среди женских команд. Данная награда стала первой за пять лет для волейболисток подмосковного клуба, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В 1/8 финала ВК «Заречье-Одинцово» одержал победу со счетом 2:0 (21:12, 23:21) над командой «Спарта» из Нижнего Новгорода. В четвертьфинале с таким же счетом 2:0 (21:15, 22:20) был обыгран клуб «Тулица» из Тульской области. В полуфинале волейболистки из Московской области уступили московскому клубу «Динамо-2», который впоследствии завоевал золотые медали чемпионата. Таким образом, подмосковному дуэту Анастасии Барсук и Дарьи Павловой предстоял матч за бронзовые медали соревнований. Соперницами ВК «Заречье-Одинцово» стала третья команда «Динамо» (Москва). Со счетом 2:0 (21:11, 23:21) уверенную победу одержали подмосковные волейболистки под руководством Натальи Урядовой.

Отметим, что последний раз спортсмены команды по пляжному волейболу «Заречье-Одинцово» поднимались на пьедестал в 2018 году, завоевав «серебро» чемпионата России. Медали Подмосковью принесли Александра Моисеева и Екатерина Сырцева.

Финальный этап чемпионата России по пляжному волейболу среди мужских и женских команд прошел с 5 по 8 сентября в Анапе. Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.