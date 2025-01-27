Подмосковные саночники завоевали четыре медали на Всероссийских соревнованиях

Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали в первый день Всероссийских соревнований по санному спорту «Кубок Кубков-2025». В копилке саночников Московской области золотая, серебряная и две бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В стартовый день всероссийских соревнований по санному спорту дуэт подмосковных спортсменок Виктории Демченко и Олеси Михайленко блестяще выступил в дисциплине «двухместные сани» среди женщин. Саночницы из Московской области оставили позади соперниц их Москвы и Пермского края.

Серебряным призером «Кубка Кубков» стала Дарья Олесик, которая финишировала второй в соревнованиях на одноместных санях среди женщин. Золото у представительницы Красноярского края, а «бронзу» завоевала саночница их Пермского края.

Павел Репилов добавил в копилку сборной региона бронзовую медаль в мужском старте на одноместных санях. Первое и второе места у спортсменов из Москвы и Ленинградской области соответственно.

Еще одну бронзу подмосковные саночники завоевали в эстафете. В составе команды выступали Дарья Олесик, Павел Репилов, Кирилл Виниченко и Вадим Виноградов. Золото и серебро взяли коллектив из Москвы и сборная «Пермский край-1».

В финальный день турнира, 25 января, спортсмены будут соревноваться в дисциплине «спринт». Всего за два дня среди участников будут разыграны 11 комплектов наград.

Соревнования проводятся 24 и 25 января 2025 года в Сочи в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». На старт вышли более 50 спортсменов из восьми регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.