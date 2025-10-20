Подмосковные конькобежцы завоевали 10 медалей на Всероссийских соревнованиях

Подмосковные конькобежцы завоевали десять медалей на XI Всероссийских спортивных соревнований по конькобежному спорту «Памяти Б. И. Шавырина». В копилке представителей региона пять золотых, две серебряные и три бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Две золотые медали команде Московской области принес Даниил Алдошкин, который стал лучшим в стартах на 1 500 и 5 000 м.

«Бежал сегодня нормально, в рабочем режиме, это первая полуторка первого старта в сезоне, поэтому все в плановом режиме. Всегда хочется быстрее и думаю высокие результаты не заставят себя ждать. Будем работать больше и стараться. Была проделана отличная подготовка, она отличается от других подготовок в сезоне. В Коломне как всегда хороший лед. Любые домашние соревнования мне очень приятны, всегда приходят мои родственники и друзья поболеть за меня, это придает дополнительных сил и уверенности. Всегда рад бежать в Коломне, а в памятных соревнованиях, посвященных Б. И. Шавырину — вдвойне приятно участвовать. У меня нет времени на осеннюю хандру, кто грустит — мой совет — надо больше работать!» — сказал после победного финиша Даниил Алдошкин.

Победителем в мужских стартах на дистанции 500 м стал Руслан Мурашов. Павел Кулижников занял первое место в забеге на дистанции 1 000 м. Среди женщин в масс-старте на 16 кругов золото завоевала Анастасия Семенова.

«Я доволен, примерно такой результат сегодня и ожидал, по сравнению с предыдущим скинул 0,4 сек. Могло быть еще быстрее, но над вторым поворотом нужно будет еще поработать. Подготовительный период был обычным, почти ничего не менял, только больше катался один, чтобы технически себя настроить. Впереди Кубки России и главный старт сезона — Чемпионат страны, к нему готовимся», — прокомментировал победу Руслан Мурашов.

Серебряными призерами всероссийских соревнований стали Ксения Сиразева в женском забеге на 500 м и Даниил Чмутов, который финишировал вторым в масс-старте на 16 кругов.

Конькобежец Павел Кулижников завоевал бронзовую медаль в мужских стартах на 1 500 м. Анастасия Семенова и Руслан Мурашов пополнили копилку сборной бронзовыми медалями в женском и мужском забегах на 1 000 м.

«В целом я довольна своим выступлением. Я хочу отметить, что по сравнению с тренировочными днями, лед стан намного мягче, гибче, стало технически легче бежать. Спасибо нашим ледоварам, они постарались и подготовили прекрасный лед, на котором приятно выступать. Я очень рада выступать на этих соревнованиях, на родной домашней арене, впереди у меня старты на Кубке мира, надеюсь, что все получится», — подвела итоги своих выступлений Анастасия Семенова.

Напомним, что Московскую область на соревнованиях представляли 11 спортсменов: Даниил Алдошкин, Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Елена Еранина, Ирина Кузнецова, Анастасия Семенова, Максим Шарапов, Даниил Чмутов, Артем Веселкин, Илья Иванов и Ксения Сиразева.

Турнир стал этапом отбора для участия в будущих чемпионатах и первенствах России. За призовые места на льду Конькобежного центра «Коломна» боролись более 100 конькобежце из 17 регионов России и Республики Беларусь на дистанциях 500, 1000, 1500, 3000, 5000 и 10000 м, а также в масс-старте на 16 кругов.

Всероссийские спортивные соревнования «Памяти Б. И. Шавырина» прошли с 17 по 19 октября 2025 года в Коломне в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Соревнования носят имя Бориса Ивановича Шавырина, выдающегося конструктора, Героя Социалистического Труда и человека, который стоял у истоков развития конькобежного спорта в Коломне. Турнир проводится с 2014 года и является значимым событием в спортивной жизни страны.

Организаторами турнира выступают Союз конькобежцев России и Федерация Московской области по конькобежному спорту. Генеральным спонсором соревнований является Акционерное общество «Научно-производственная корпорация „Конструкторское бюро машиностроения“. Победители и призеры получат медали, дипломы, памятные призы и денежные сертификаты от спонсора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.