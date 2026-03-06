Подмосковные конькобежцы взяли четыре медали Кубка России в Коломне

Спортсменки Московской области завоевали две медали на V этапе и две награды в общем зачете Кубка России по конькобежному спорту, который проходит с 4 по 7 марта 2026 года в Коломне. В активе команды — серебро и три бронзы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На дистанции 500 метров Ирина Кузнецова из областного центра олимпийских видов спорта в Коломне показала результат 38,78 секунды и заняла третье место на этапе. По итогам общего зачета спортсменка набрала 410 очков и стала серебряным призером Кубка России. Победу одержала представительница Нижегородской области с 500 очками, третьей стала конькобежка из Москвы, набравшая 358 очков.

Бронзу в командном спринте также завоевали Дарья Краснокутская и Людмила Кузьменко из СШОР «Комета» и Виктория Морозова из областного центра олимпийских видов спорта. Подмосковные спортсменки преодолели три круга за 1 минуту 35,03 секунды и набрали 320 очков в общем зачете. Первое место заняла команда Челябинской области, второе — Санкт-Петербурга.

V этап Кубка России проходит в Коломне в рамках реализации федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.