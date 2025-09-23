сегодня в 16:31

Подмосковные кикбоксеры взяли пять медалей на Кубке мира в Минске

Представители Московской области в составе сборной России завоевали пять медалей на Кубке мира по кикбоксингу по версии WKF. В копилке представителей региона — два золота, одно серебро и две бронзы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В женских соревнованиях в дисциплине «К-1» Анна Черняева (Долгопрудный) стала лучшей в весовой категории 50 кг.

Спортсменка Юлия Куценко (Долгопрудный) в дисциплине «лоу-кик» в весовой категории 63,5 кг завоевала серебряную медаль.

Среди мужчин в дисциплине «лоу-кик» в весовой категории 63,5 кг победителем стал Борис Шикунов (Подольск).

Андрей Гросул (Истра), выступая в дисциплине «лоу-кик» в весовой категории 91+ кг, завоевал бронзовую медаль. Еще одну бронзу в этих соревнованиях команде принес Ростислав Варнавский (Мытищи) в весовой категории 81 кг.

Кубок мира по кикбоксингу по версии WKF проходил с 15 по 21 сентября в Минске и собрал более 600 спортсменов из 24 стран мира. Россию представляли 85 бойцов. По итогам турнира сборная России заняла второе общекомандное место, завоевав 45 золотых, 26 серебряных и 20 бронзовых медалей. В программу Кубка вошли четыре дисциплины: «К-1», «лоу-кик», «лайт-контакт», «кик-лайт» и «сольные композиции».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.