Спортсменки Московской области выиграли три бронзовые медали на XIV Всероссийских соревнованиях по карате «Кубок Дружбы». Турнир прошел с 13 по 15 ноября в Тольятти, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Елизавета Ворошилова из СШОР по единоборствам в Люберцах завоевала бронзу в весовой категории до 47 кг. Елизавета Котельва из СШОР по единоборствам в Воскресенске стала третьей в категории до 68 кг. Самира Хасанова из Люберец заняла третье место в категории до 52 кг.

XIV Всероссийские соревнования по карате «Кубок Дружбы» прошли 13–15 ноября в ледовом дворце спорта «Лада-Арена» в Тольятти. Турнир собрал более 1100 спортсменов из регионов европейской части России и ряда областей Зауралья. Участники выступали в дисциплинах «ката» и «кумитэ».

Соревнования состоялись в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.