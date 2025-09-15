сегодня в 17:22

Подмосковные боксеры завоевали три медали на международном турнире

Три медали завоевали представители Московской области на II международном турнире по боксу «Евразийский кубок «Даурия» среди юниоров 17-18 лет. В копилке представителей региона одно золото и два серебра, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Обладателем медали высшей пробы стал боксер из Королева Владимир Орлов, который выступал в весовой категории 48 кг. Подольский спортсмен Арсений Жильцов и представитель Чехова Ян Богданов завоевали серебряные медали в весовых категориях 54 кг и 90 кг соответственно.

По итогам турнира Владимир Орлов выполнил норматив мастера спорта России.

В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из 19 стран: России, Белоруссии, Кубы, Палестины, Бразилии, Таиланда, Ливии, ЮАР, Зимбабве, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Китая, Алжира, Армении, Сербии, Туниса, Монголии и Азербайджана.

Международный турнир по боксу «Евразийский кубок «Даурия» прошел с 8 по 13 сентября в Чите на арене «Мегаполис-Спорт» в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.