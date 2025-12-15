Подмосковные биатлонисты взяли три медали на II этапе Кубка России

Представители Московской области завоевали три медали в рамках II этапа Кубка России по биатлону. В копилке подмосковных спортсменов золото, серебро и бронза, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В женском масс-старте на 12 км лучшей стала Кристина Резцова (Областной центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра). Второе место в этих стартах заняла спортсменка из Новосибирской области, а «бронзу» завоевала представительница ХМАО-Югра.

«Наконец‑то сошлись звезды. Думала на последнем круге, что нет сил, но очень рада, что получилось последний рубеж сработать «на ноль» и не сдаться. Тяжело было очень. Я лучше самой себя образца прошлого олимпийского цикла», — прокомментировала победу Кристина Резцова.

Второе место в мужском спринте на 10 км занял Саид Каримулла Халили (Областной центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра). Первым финишировал спортсмен из Башкортостана, а замкнул тройку лидеров биатлонист из Тюменской области.

Бронзовую медаль Саид Каримулла Халили завоевал в индивидуальной гонке на 15 км. «Золото» и «серебро» в этой дисциплине у представителей Тюменской и Свердловской областей соответственно.

II этап Кубка России по биатлону сезона 2025/2026 проходил с 11 по 14 декабря 2025 года в Тюмени в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.