сегодня в 14:11

Подмосковные биатлонистки взяли три медали на международных соревнованиях

Подмосковные биатлонистки завоевали три серебряные медали по итогам международных соревнований «Кубок Содружества», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта.

В женской одиночной эстафете серебряным призером стала подмосковная спортсменка Кристина Резцова (Истра) в тандеме с Викторией Метеля. На первом месте финишировал дуэт россиянок, а замкнули тройку лидеров биатлонистки из Белоруссии.

В гонке преследования на дистанции 10 км второе место заняла Анастасия Халили (Истра). На первой и третьей ступенях пьедестала также расположились российские спортсменки. Напомним, в первый день турнира Анастасия Халили стала серебряным призером в женском спринте на дистанции 7,5 км.

Таким образом, команда Московской области завоевала три серебряные медали соревнований.

В первом этапе международных соревнований принимали участие команды Российской Федерации и Республики Беларусь, всего более 100 спортсменов.

Пять последующих этапов Кубка пройдут на снегу: с декабря по апрель соревнования состоятся в Ханты-Мансийске, Чайковском, Раубичах и Мурманске, а с 11 по 15 февраля турнир вновь примет горный кластер Сочи.

Первый этап международных соревнований по биатлону «Кубок Содружества» проходил с 1 по 8 сентября 2025 года в Сочи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.