Подмосковная семья признана самой спортивной в России

Спортивная династия Галановых-Чайченко из городского округа Коломна стала победителем Всероссийского конкурса «Самая спортивная семья России» в номинации «Спортивная династия», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Итоги первого семейного конкурса подвело министерство спорта РФ.

«Мы не учитывали профессиональные достижения или места на пьедесталах. Наш конкурс о том, что спорт — это прежде всего отличный способ провести время всей семьей, объединить поколения и привить здоровые привычки», — сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.

Три поколения семьи коломенцев посвятили себя спорту и физической культуре.

«Общий стаж работы в сфере преподавания физкультуры у семьи Галановых-Чачейко — 116 лет. Поздравляю с победой в конкурсе и желаю дальнейших успехов!» — отметил министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Все началось с четы Галановых — выпускников Коломенского педагогического института. Владимир достиг успехов в конькобежном спорте, а его супруга Любовь с детства увлекалась волейболом. Вместе они более 40 лет работали преподавателями физической культуры в Государственном социально-гуманитарном университете в родном городе в Подмосковье.

Теперь продолжателями спортивных традиций этой семьи стали их дети. Сын Денис Галанов работает тренером в спортивной школе олимпийского резерва в Коломне, а дочь Мария Чайченко преподает в Государственном социально-гуманитарном университете (ранее — Коломенский педагогический институт). По стопам старших родственников пошла и 18-летняя Даша Чайченко. В прошлом году она поступила на факультет физической культуры и спорта в Коломне, где когда-то познакомились её бабушка и дедушка.

«Стараемся все успеть: и лыжи, и коньки, и бег. В последнее время полюбили выезды на забеги в Москву, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Рязань. На следующий год уже купили слоты для участия в соревнованиях», — рассказала Чайченко.

Конкурс «Самая спортивная семья России» проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.