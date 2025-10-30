Подмосковная сборная стала бронзовым призером чемпионата России по тхэквондо

сегодня в 09:03

Подмосковные спортсмены стали бронзовыми призерами командного чемпионата России по тхэквондо ВТФ, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Четверо спортсменов представили регион в командных боях среди мужчин в рамках чемпионата. Команда Подмосковья была сформирована из воспитанников подмосковного Училища олимпийского резерва № 1 (Краснознаменск) Кирилла Панасенкова, Хайбулы Курбанова, Карима Рамазанова и Рамазана Рамазанова.

Третье место подмосковные спортсмены разделили с представителями Москвы. Победителями командных боев стали тхэквондисты из Санкт-Петербурга. На второй ступени пьедестала расположилась команда Республики Татарстан.

Командные бои среди мужчин и женщин по тхэквондо ВТФ на командном чемпионате России прошли с 27 по 29 октября 2025 года в г. Елабуга, (Республика Татарстан) в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Всего в соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из 34 субъектов Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.