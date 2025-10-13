Подмосковная сборная по греко-римской борьбе стала обладателем Кубка Автодора

Подмосковная сборная заняла первое место на всероссийских командных соревнованиях по греко-римской борьбе «Кубок Автодора», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В первой встрече группового этапа команда борцов-классиков из Подмосковья нанесла поражение сборной Свердловской области со счетом 14:1. Затем была повержена сборная Пермского края. И в заключительном противостоянии группы А команда из Московской области оказалась сильнее сборной Республики Башкортостан и вышла в финал.

Во встрече за право поднять над головой Кубок Автодора подмосковным спортсменам противостояли представители Санкт-Петербурга. Судьбу трофея определило минимальное преимущество сборной Московской области — 8:7. А обладателями бронзовых наград стали хозяева турнира — борцы из Пермского края, одолевшие в матче за третье место сборную Москвы со счетом 10:5.

Золотые медали соревнований завоевали: Дмитрий Тельпиз, Самир Арипов, Иван Соломин, Андрей Иванов, Мингиян Горяев, Муслим Исаев, Егор Зимодро, Тамирлан Гетигежев, Темур Кулдасов, Кирилл Сирица, Андрей Олейников, Нарт Цамакаев, Темиркан Хахоков, Артур Габеев и Георгий Касрадзе.

Всероссийские командные соревнования по греко-римской борьбе «Кубок Автодора» проходили с 9 по 12 октября в городе Пермь. Турнир объединил более 200 спортсменов из 9 регионов России.

«Кубок Автодора» по греко-римской борьбе проводился в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.