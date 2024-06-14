Подмосковная самбистка завоевала золотую медаль на играх БРИКС

Подмосковная самбистка Эльмира Кахраманова завоевала золотую медаль на играх БРИКС. Это первая награда представителей региона на соревнованиях в Казани. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

На пути к финалу Эльмира Кахраманова провела две встречи, которые завершились в ее пользу. В решающем поединке подмосковная спортсменка одержала победу над опытной соперницей из Белоруссии и выиграла золотую медаль в весовой категории до 59 кг.

Самбистка из Московской области является чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой мира по самбо, а также двукратной чемпионкой мира по универсальному бою.

Соревнования по самбо в рамках игр БРИКС проходят 13 и 14 июня во Дворце единоборств «Ак Барс» города Казань. В турнире принимают участие 150 сильнейших атлетов из 18 стран.

Игры БРИКС — ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. В рамках российского председательства в объединении БРИКС Игры 2024 года было решено провести в г. Казани (Республика Татарстан).

В Казань приехало более 4 тысяч спортсменов из 90 стран, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.