Подмосковная команда Khimki Power выиграла первенство России по баскетболу 3×3

Мужская команда Khimki Power подмосковного центра спортивной подготовки № 5 завоевала золотые медали первенства России по баскетболу 3×3 среди спортсменов до 24 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подопечные Даниила Абрамовского в ¼ обыграли «Северный» из Москвы — 20:11. В полуфинале в упорной борьбе со счетом 17:15 выиграли у московского «МАИ-МБА», а в финале одержали уверенную победу со счетом 21:17 над питерским клубом «Зенит-Академия». По итогам турнира подмосковный баскетболист Владимир Соловьев признан самым ценным игроком (MVP).

Женская команда из Московской области по итогам соревнований заняла четвертое место.

Ранее на первенстве России среди спортсменов до 19 лет мужская команда Khimki Power стала серебряным призером. В финальном матче подмосковные баскетболисты уступили «МАИ-МБА» из Москвы. По итогам турнира игрок «Khimki Power» Андрей Городенцев признан самым опасным игроком. Женская команда завершила свое выступление на стадии четвертьфинала.

Первенства России по баскетболу 3×3 среди спортсменов U23 и U18 прошли в Санкт-Петербурге с 7 по 10 ноября.

Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям заявил, что в Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены. Губернатор также поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — сказал глава региона.