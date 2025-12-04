Подмосковье вошло в число призеров второго сезона проекта «СпортТрек»

Итоги второго сезона проекта «СпортТрек» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвели в Москве на волейбольной арене «Динамо». Мероприятие объединило профессионалов и любителей спорта. На торжественной церемонии были награждены 16 победителей и призеров проекта из 15 регионов. Среди них – участница из Московской области Анна Морозова. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Во втором сезоне проекта «СпортТрек» участие приняли более 50 000 человек со всей России. Основным направлением сезона стал конкурс для тренеров, в котором участниками стали более 2 000 человек. Кроме того, в рамках сезона проходил конкурс «Профи среди любителей», призванный выявить и поддержать баскетболистов-любителей, начинающих организаторов мероприятий и спортивных менеджеров с небольшим опытом, но с интересом к развитию в индустрии. Его участниками стали более 1 800 человек.

Итоговое мероприятие проекта «СпортТрек» прошло в формате баскетбольного гала‑матча. На паркет вышли финалисты конкурса «Профи среди любителей» в направлении «Баскетболисты-любители» и приглашенные профессиональные баскетболисты. Матч стал наглядной демонстрацией того, как любительский спорт органично дополняет профессиональный, открывая новые таланты и вдохновляя аудиторию.

«Проект «СпортТрек» уже стал точкой притяжения для активных людей, и для нас большая честь помогать им развиваться, учиться и побеждать. У проекта измеримый результат, который отвечает на задачу по вовлечении 70% россиян в систематическое занятие спортом, поставленную Президентом. В этом году проект объединил более 50 тысяч участников, предоставил возможность получения дополнительного образования для 300 тренеров. Все это — это яркое доказательство востребованности таких инициатив и огромного человеческого потенциала наших регионов. Поздравляю всех лауреатов и участников!» –прокомментировал директор по маркетингу и аналитике Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Михаил Гусев.

Важнейшей частью финала стала церемония награждения победителей и призеров второго сезона «СпортТрек». Сертификаты лауреатов получили участники конкурса для тренеров в двух направлениях (профессионалы и любители) и конкурса «Профи среди любителей» среди баскетболистов-любителей, организаторов мероприятий и спортивных менеджеров. Также награды получили участники-лидеры рейтинга в мониторинге шагов.

Второе место в конкурсе «Профи среди любителей» в номинации «Организаторы спортивных мероприятий»проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия – страна возможностей» заняла инструктор-методист по физической культуре МБУ ФСО «Центр» из Воскресенска Анна Морозова.

«СпортТрек» – это уникальный проект, который объединяет людей из разных городов России, с разными интересами. Это уникальная возможность познакомиться с единомышленниками и обменяться с ними опытом. Я приобрела массу новых знаний, открыла для себя новые возможности. Спасибо, «СпортТрек»!» – прокомментировала призер проекта Анна Морозова.

По итогам конкурса сильнейшие игроки и менеджеры смогут поработать с профессиональными баскетбольными клубами и федерациями, а организаторы мероприятий получат возможность предложить собственную концепцию спортивного события в рамках проекта «СпортТрек» Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Также участники проекта «СпортТрек» получают доступ к другим трекам проекта, среди которых «Мониторинг физической активности» (отслеживание количества шагов с помощью шагомера) и «Образовательный блок», в котором размещены онлайн-тренировки и выпуски подкаста «Диалог с чемпионом» с участием именитых спортсменов и деятелей спортивной индустрии.

Проект «СпортТрек» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», направлен на выявление, развитие и сопровождение специалистов, занятых в сфере физической культуры и спорта, лидеров любительских спортивных сообществ, а также массовое вовлечение граждан в занятия ФКиС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.