Пловцы Подмосковья завоевали 30 медалей на чемпионате России по спорту ЛИН

Команда Московской области завоевала 30 медалей на чемпионате и первенстве России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями в дисциплине «плавание». В копилке представителей региона 14 золотых, восемь серебряных и восемь бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В рамках чемпионата России обладателями «золота» стали Михаил Царицанский в стартах на дистанции 50 и 100 м баттерфляем, а также Алексей Дегтярев в заплывах на 50 м баттерфляем, 50, 100 и 200 м вольным стилем, 50 и 100 м брассом. Кроме того, Алексей Дегтярев завоевал серебряные медали в соревнованиях на дистанциях 50 и 100 м на спине и 100 м в дисциплине «комплексное плавание». Еще две серебряные медали чемпионата России команде Подмосковья принесли Стефания Феофанова и Леонид Стельмухов в заплывах брассом на дистанции 50 и 100 м соответственно.

Также Леонид Стельмухов завоевал две «бронзы» в заплывах на 50 м брассом и баттерфляем.

В рамках первенства России первые места заняли Инесса Казакова в стартах на 50, 100 и 200 м на спине и в заплыве на 100 м баттерфляем и Степан Бобейка в состязаниях на дистанциях 100 и 200 м на спине. Эти же спортсмены заняли вторые места первенства: Инесса Казакова в состязаниях на 50 и 200 м баттерфляем и вольным стилем соответственно, а Степан Бобейка на дистанции 100 м в дисциплине «комплексное плавание».

Бронзовые медали первенства на дистанциях 50 и 100 м брассом завоевал Николай Генералов. Также подмосковный квартет в составе Степана Бобейки, Николая Генералова, Дениса Горячева и Константина Елхимова стал бронзовым призером в комбинированной эстафете 4×50 м.

Чемпионат и первенство России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями в дисциплине «плавание» проходили с 10 по 14 октября 2025 года в Свердловской области в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.