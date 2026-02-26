Пловцы из Подмосковья завоевали 9 медалей Кубка России в Обнинске

Сборная Московской области завоевала девять медалей на II этапе Кубка России по плаванию, который прошел 21–22 февраля 2026 года в Обнинске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В составе команды выступили спортсмены областного центра олимпийских видов спорта: Иван Гирев из Видного, Роман Акимов и Дарья Рогожинова из Мытищ, Полина Лейкина и Диана Валиуллина из Рузы, а также Виктория Таранникова из Видного.

Золотые медали завоевали Иван Гирев на дистанции 200 метров вольным стилем с результатом 1:49,21, Роман Акимов на дистанции 400 метров вольным стилем с результатом 3:55,57 и Полина Лейкина на дистанции 1500 метров вольным стилем с результатом 17:05,47.

Серебро выиграли Диана Валиуллина на дистанции 1500 метров вольным стилем, Полина Лейкина на дистанции 400 метров комплексным плаванием, Дарья Рогожинова на дистанции 200 метров комплексным плаванием и Виктория Таранникова на дистанции 200 метров брассом. Бронзу команде принесли Роман Акимов на дистанции 200 метров вольным стилем и Иван Гирев на дистанции 100 метров вольным стилем.

Соревнования проводились в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.