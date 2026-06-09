Пловцы из Подмосковья выиграли шесть медалей на ЧР в Казани

Спортсмены из Московской области завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали на чемпионате России по плаванию в Казани, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Герман Зажирский из Истры впервые стал чемпионом России на дистанции 200 метров баттерфляем. На дистанции 200 метров вольным стилем Иван Гирев из Ленинского округа занял первое место, а Роман Акимов из Мытищ финишировал вторым.

Серебро на дистанции 400 метров комплексным плаванием среди женщин выиграла Диана Валиуллина из Рузы с результатом 4 минуты 45,99 секунды. Бронзу на этой же дистанции завоевала Дарья Рогожинова из Мытищ, показав 4 минуты 46,90 секунды. Победительницей стала представительница Санкт-Петербурга.

В смешанной эстафете 4х100 метров команда Московской области заняла третье место. В составе сборной выступили Иван Гирев, Александр Санин из Видного, Виктория Таранникова из Видного, Карина Петросянц из Балашихи, Денис Киселев из Краснознаменска и Виктория Миронова из Мытищ.

Чемпионат России 2026 года проходит с 6 по 11 июня во Дворце водных видов спорта в Казани. Турнир является главным внутренним стартом сезона, по его итогам сформируют состав национальной сборной для участия в чемпионате Европы по водным видам спорта, который пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.