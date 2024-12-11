Пловец Подмосковья завоевал золото и серебро на Всероссийских соревнованиях

Городской округ Шатура на 4 этапе Всероссийских соревнований по плаванию «Мэд Вейв Классик» в Рузе представляли два спортсмена — Максим Ткачук и Ева Рысина. Ребята занимаются в секции плавания спортивной школы г. Шатура, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этот раз Еве не удалось побороться за награды турнира. Она заняла 8 место на дистанции 400 м в/с из 35 участвовавших пловцов.

Максим Ткачук уверенно преодолел свои дистанции. На дистанции 100 м на спине он установил рекорд соревнований в своей возрастной группе 2014 года рождения. Также Максим взял «серебро» на дистанции 200 м комплексным плаванием.

Боролись за награды соревнований более 250 участников, представляющих спортивные школы и клубы из множества субъектов нашей страны.

К участию допускались спортсмены в возрасте от 9 до 18 лет уровня подготовки не ниже 3 юношеского разряда. Борьба за медали четвертого этапа развернулась на дистанциях 50, 100 и 200 метров каждым из стилей плавания, 200 метров комплексным плаванием и 400 метров вольным стилем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.