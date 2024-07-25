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Пловец из Подмосковья завоевал вторую медаль на Кубке России по плаванию

​Подмосковный пловец Роман Акимов удостоился серебряной награды Кубка России по плаванию, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Спортсмен из городского округа Мытищи занял второе место в заплыве на 400 метров вольным стилем, преодолев дистанцию за 3 минуты и 49,29 секунды. В борьбе за «золото» Роман Акимов уступил лишь 0,07 секунды сопернику из Свердловской области Савелию Лузину. Замкнул тройку призеров Даниил Шаталов из Москвы.

Днем ранее Роман Акимов завоевал серебряную медаль на дистанции 200 метров вольным стилем. Также золотую награду в копилку сборной Московской области положила Дарья Рогожинова в заплыве на 400 метров комплексным плаванием.

​Кубок России по плаванию проходит с 23 по 28 июля во дворце водных видов спорта города Екатеринбург. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.