Площадку для серфинга открыли на фестивале «Территория будущего. Москва 2030»

В парке искусств Музеон можно будет заняться серфингом в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», сообщает пресс-служба АНО «Комплексное развитие района „Мой район“».

Интерактивная площадка, созданная в Музеоне, познакомит гостей форума-фестиваля с современной городской средой, создаваемой по программе мэра Москвы «Мой район». Здесь разместили разнообразные активности.

Так, открылся спортивный объект «Серфинг». Локация оснащена двумя бассейнами для взрослых и одним для детей, а также зоной отдыха. Тренировки пройдут под контролем профессиональных инструкторов. Они расскажут о правилах безопасности и порядке использования тренажера.

Во взрослой зоне гости старше 18 лет смогут попробовать стоять на доске и удерживать баланс. За час может пройти до 12 участников.

В детскую зону для осваивания азов серфинга допускаются подростки в возрасте от 6 до 17 лет. Для участников до 12 лет обязательно присутствие родителей или опекунов. Родители ребят постарше могут написать письмо о разрешении на участие в занятии.

9 августа на объекте выступят именитые спортсмены — Ольга Коновал, Сергей Игнатьев и Святослав Полюхович. Кроме того, свое мастерство продемонстрируют и юные российские спортсмены, в числе которых 9-летняя Даша Макеева и 8-летняя Таисия Максакова.

Все желающие заняться серфингом в Музеоне на площадке программы «Мой район» могут зарегистрироваться на бесплатные сеансы на сайте.

Масштабный форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» посвящен развитию мегаполиса и инновациям. Он охватывает более 30 площадок в разных районах города. Мероприятие продлится до 8 сентября.