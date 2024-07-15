Плющенко «послал в космос» депутатов, просивших его поддержать бойкот Олимпиады

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отметил, что «послал в космос» депутатов, которые просили его поддержать бойкот Олимпиады, сообщает RT.

«Недруги прекрасно знают, откуда мы. Несколько депутатов позвонили, сказали — поддержи, чтобы наши спортсмены не ехали. Я их послал в космос», — отметил он.

Плющенко предложил таким депутатам встать на место спортсмена, которые так же, как и они, ежедневно пашут.

Ранее Олимпийский комитет РФ выплатил компенсации спортсменам, которые не получили возможности принять участие в Олимпийских играх в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.

На Олимпиаду россиян допустили только в нейтральном статусе и при условии, что они соответствуют специальным критериям.