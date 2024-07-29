Пять медалей взяли пловцы из Подмосковья в финальный день Кубка России

Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей на Кубке России по плаванию. В финальный день соревнований копилка команды региона пополнилась двумя золотыми, двумя серебряными и бронзовой наградами, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Евгений Рылов завоевал медаль высшей пробы в старте на 200 метров на спине. Александр Степанов показал лучший результат в старте на 1 500 метров вольным стилем. Серебряными призерами стали Виктория Таранникова на дистанции 200 метров брассом и Герман Зажирский в заплыве на 200 метров баттерфляем. Женская команда Московской области, в составе которой выступили Валерия Егорова, Татьяна Белоногофф, Дарья Рогожинова и Виктория Миронова, завоевала «бронзу» в комбинированной эстафете 4 на 100 метров.

Накануне Александр Степанов стал лучшим в заплыве на 800 метров вольным стилем. Ранее золотую медаль завоевала Дарья Рогожинова в заплыве на 400 метров комплексным плаванием и «серебро» на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Татьяна Белоногофф финишировала второй на дистанции 100 метров брассом. Две серебряные медали команде принес Роман Акимов на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем.

Таким образом, по итогам Кубка России в активе спортсменов Московской области одиннадцать медалей: четыре золотые, шесть серебряных и одна бронзовая.

Кубок России по плаванию проходил с 23 по 28 июля во дворце водных видов спорта города Екатеринбург. Турнир был организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.