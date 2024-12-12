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Пять медалей взяли конькобежцы из Подмосковья на Всероссийских соревнованиях

Спортсмены сборной Московской области завоевали пять медалей на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «Памяти Б. И. Шавырина». В копилке представителей региона два серебра и три бронзы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«Серебро» и «бронзу» в соревнованиях среди женщин на дистанции 3 000 м завоевали подмосковные спортсменки Елена Еранина и Анастасия Семенова соответственно. Победителем стала представительница Мурманской области.

Еще одну серебряную медаль команде принес Илья Иванов в мужском старте на 5 000 м. Победителем стал спортсмен из Москвы, а замкнул тройку лидеров конькобежец из Иркутской области.

На дистанции 500 м среди женщин бронзовым призером стала Ирина Кузнецова. Первое место в этих соревнованиях заняла спортсменка из Нижегородской области, а на втором — представительница Москвы.

Среди мужчин на аналогичной дистанции третьим финишировал подмосковный конькобежец Михаил Казелин. На первом и втором местах спортсмены из Алтайского и Красноярского краев соответственно.

Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Памяти Б. И. Шавырина» проходят с 10 по 13 декабря 2024 года в Коломне.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.