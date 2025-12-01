Первый турнир по футболу среди детских команд провели на новой универсальной спортплощадке в Шатурторфе

Настоящим праздником для любителей спорта и всех жителей стало открытие в поселке Шатурторф универсальной спортивной площадки. Мероприятие прошло 29 ноября, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Раньше жителям поселка приходилось тренироваться в старой хоккейной коробке.

Средства на строительство площадки были выделены в рамках инициативного бюджетирования. Инициатором проекта является депутат Московской областной Думы Эдуард Живцов. Теперь у ребят появилось свое современное поле с искусственным газоном, сертифицированным Российским футбольным союзом. Произвели искусственное покрытие на заводе «Оптилон», который находится в муниципальном округе Шатура.

«Считаю для нашего поселка это большим событием, долгожданным событием. Много было обращений и благодаря поддержке нашего депутата Московской областной Думы Живцова Эдуарда Николаевича мы совместно реализовали этот проект» — рассказал глава м. о. Шатура Николай Прилуцкий.

На универсальной площадке можно заниматься футболом, проводить разминки на свежем воздухе, играть в вышибалы, лапту, бадминтон. Пользоваться спортивным объектом могут все жители поселка.

По случаю открытия спортивной площадки в Шатурторфе устроили турнир по мини-футболу «Осенний кубок». Участие в нем приняли четыре команды из Орехово-Зуевского округа и Шатуры. Бронзовым призером турнира стала команда поселка Мишеронский, на втором месте спортсмены из поселка Радовицкий, кубок завоевала команда «Легион» из Орехово-Зуевского округа.